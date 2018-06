Salah regeneriert in seiner Heimat

Salah landete am Mittwochabend in Kairo, nachdem er zuvor die Spezialbehandlung in Madrid beendet hatte, wie Quellen am Flughafen berichteten. Der 25 Jahre alte Stürmer des FC Liverpool postete am Donnerstagmorgen ein Foto bei Twitter, auf dem er lachend in einem Auto zu sehen war.

Den Angaben zufolge wird der ägyptische Hoffnungsträger bei der WM in Russland nun erstmal Zeit mit seiner Familie verbringen, bevor er am Samstag in Kairo zur Nationalmannschaft stossen soll. Tags darauf bricht der Tross zur WM auf. Salah wird seine Rehabilitation dort unter der Aufsicht des ägyptischen medizinischen Stabs fortsetzen.

Aufgrund seiner guten Genesung hofft Ägyptens Nationaltrainer Hector Cuper, Salah bereits im ersten Gruppenspiel am 15. Juni gegen Uruguay einsetzen zu können. Der Stürmer hatte sich am 26. Mai im verlorenen Champions-League-Final mit Liverpool gegen Real Madrid eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen.

(SDA)