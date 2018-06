Salvini will weiteren NGO-Schiffen Einfahrt in Häfen verbieten

Von Nichtregierungsorganisationen (NGO) aufgenommene Flüchtlinge im Mittelmeer (Archiv) © KEYSTONE/AP Italian Red Cross/YARA NARDI

Der italienische Innenminister Matteo Salvini beharrt auf seinem harten Kurs in Sachen Flüchtlinge. Er werde weiterhin NGO-Schiffen die Einfahrt in italienische Häfen verbieten, teilte Salvini am Samstag mit.