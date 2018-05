Sam Bennett Spurtsieger in Praia a Mare

Der Ire Sam Bennett - hier ganz links - feierte seinen bisher grössten Sieg. © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Im Spurt des Feldes gewinnt der Ire Sam Bennett die 7. Etappe des Giro d’Italia. Auf der Zielgeraden in Praia a Mare in Kalabrien verweist Bennett den Italiener Elia Viviani auf Platz 2.Es war in der ersten Etappe auf dem Festland alles angerichtet für den dritten Tagessieg von Elia Viviani.