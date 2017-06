Sampaoli übernimmt Argentinien bis 2022

Sampaoli war vor wenigen Tagen als Trainer des spanischen Erstligisten FC Sevilla zurückgetreten, um den Posten als Argentiniens Nationalcoach zu übernehmen. Sampaolis erstes Ziel ist es, die Südamerikaner an die WM 2018 in Russland zu führen. Das Team um Lionel Messi liegt in der WM-Qualifikation vier Runden vor Schluss auf Platz 5. Nur die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde; der Fünfte muss eine Barrage gegen ein Team aus Ozeanien bestreiten.

Sein Debüt an der Seitenlinie gibt der Argentinier am 9. Juni bei einem Freundschaftsspiel in Australien gegen Brasilien. Den ersten Ernstkampf bestreitet Argentinien erst am 31. August in der WM-Qualifikation auswärts gegen Uruguay.

(SDA)