Jorge Sampaoli übernimmt in seiner Heimat den Job des argentinischen Nationaltrainers von seinem Vorgänger Edgardo Bauza © KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

Jorge Sampaoli verlässt den FC Sevilla ein Jahr vor Vertragsende und wird argentinischer Nationaltrainer. Dies bestätigt der andalusische Klub. Sampaoli führte den FC Sevilla in dieser Saison zum 4. Rang in der spanischen Meisterschaft und in die Achtelfinals der Champions League.