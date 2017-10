Samsung-Chef Kwon Oh Hyun kündigt Rücktritt an

Samsung-Chef Kwon Oh Hyun kündigt am Freitag seinen Rücktritt an. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN

Der Chef des von einem Korruptionsskandal erschütterten koreanischen Technologie-Giganten Samsung, Kwon Oh Hyun, hat seinen Rücktritt angekündigt. Angesichts einer «beispiellosen Krise» sei es Zeit für einen Neustart mit einer neuen Unternehmensführung.Dies erklärte Kwon am Freitag in Seoul.