Samsung erwartet Rekordgewinn – Zahlen aber unter Erwartungen

Der südkoreanische Samsung-Konzern kann für das abgelaufene Geschäftsquartal mit einem Rekordergebnis brillieren, obwohl in der Fachwelt mehr erwartet worden war. (Archivbild)

Der Chip- und Smartphone-Konzern Samsung Electronics hat für das abgelaufene Quartal einen Betriebsgewinn in Rekordhöhe in Aussicht gestellt. Er werde voraussichtlich bei umgerechnet 12 Milliarden Franken liegen, teilte der koreanische Konzern am Dienstag mit.