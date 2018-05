San-Bernardino-Tunnel wird am Donnerstag wieder geöffnet

Der 6,6 Kilometer lange San-Bernardino-Tunnel im Kanton Graubünden musste nach dem Brand eines Reisecars während mehrerer Tage repariert werden. (Archivbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der San-Bernardino-Tunnel auf der A13 in Graubünden wird nach dem Brand eines Reisecars am Donnerstag früh wieder für den Verkehr geöffnet. Die Tunneldecke an dem wichtigen Alpenübergang wurde provisorisch abgestützt, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) mitteilte.