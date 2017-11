San Diego statt Anaheim für Reto Berra

AHL statt NHL: Der Zürcher Goalie Reto Berra wurde in Nordamerika degradiert © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Nach zwei Teileinsätzen in der NHL ist für Reto Berra die Zeit in der besten Eishockey-Liga der Welt vorerst vorbei. Der Schweizer Goalie muss den Gang in die AHL antreten.