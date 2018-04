Sowohl Las Vegas (gegen Los Angeles) als auch San Jose (gegen Anaheim) hatten sich in ihren Achtelfinal-Serien mit 4:0 Siegen durchgesetzt. Das erste direkte Duell war schon nach knapp 12 Minuten so gut wie entschieden, nachdem Stürmer Alex Tuch die Golden Knights, für die der verletzte Zuger Verteidiger Luca Sbisa in dieser Saison nicht mehr eingreifen kann, 4:0 in Führung gebracht hatte.

Bis zuletzt trafen sieben verschiedene Spieler. Timo Meier stand bei keinem der Tore auf dem Eis.

(SDA)