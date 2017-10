Stürmer Meier gab beim 5:3-Auswärtssieg der Sharks bei den Vegas Golden Knights (mit Verteidiger Luca Sbisa) einen Assist zum 4:3 im Powerplay. San Jose trifft zum Saisonauftakt zuhause auf die Philadelphia Flyers. Die Partie findet in der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit statt. Die Golden Knights ihrerseits treten in der Nacht auf Samstag auswärts gegen die Dallas Stars an.

(SDA)