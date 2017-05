Sandstürme in Nordchina

In Nordchina haben Sandstürme die Schadstoffwerte in der Luft in die Höhe schnellen lassen. Eine Frau in der Hauptstadt Peking, wo am Donnerstag der empfohlene Grenzwert für Feinstaub das 25-fache überstiegen hat, hält sich deswegen die Hand vor den Mund. © KEYSTONE/AP/ANDY WONG

Sandstürme haben in Nordchina die Schadstoffwerte in der Luft in «gefährliche» Höhen schnellen lassen. Die Behörden riefen ältere Menschen und Kinder am Donnerstag dazu auf, am besten nicht vor die Tür zu gehen.