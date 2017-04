Sanierung des Raduner-Areals ist beendet

Nach dem Grossbrand auf dem ehemaligen Raduner-Areal im Sommer 2015 lag ein Grossteil des Grundstücks unter Schutt und Asche. Eineinhalb Jahre nach Beginn der Sanierung im Oktober 2015 ist das Areal gänzlich geräumt und saniert. 25 tausend Tonnen Bauschutt und Abfall mussten wegtransportiert werden. Der Boden wurde zum Teil drei bis 20 Meter tief abgetragen – rund 200 tausend Tonnen teilweise kontaminiertes Material kamen so zusammen.

Im August 2015 brannte das Raduner-Areal in Horn. Die Gesamtfläche beträgt 44’000 Quadratmeter, es liegt an bester Lage direkt am Bodensee. Hier veredelte die Firma Raduner von 1905 bis 1989 Textilien. Der Boden wurde dabei teilweise mit Chemikalien belastet. Im Jahr 2006 verfügte der Kanton Thurgau eine Sanierung. Die Firma wehrte sich und ging erfolglos bis vor Bundesgericht. 2014 ging die Raduner AG Konkurs, heute gehören drei Viertel des Areals (33’000 Quadratmeter) der Eberhard Bau AG. Die Ursachen des Brands 2015 sind noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache konnte ausgeschlossen werden.

(red.)