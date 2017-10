Sarah Lombardi will Pietro zurück

«Würdest du mich begleiten? Würdest du mir verzeihen, wie ich es nie kann?», singt Sarah Lombardi, die 2011 bei «DSDS» den zweiten Platz belegte, mit Tränen in den Augen. Ist der Song, den sie am Mittwoch auf Instagram veröffentlicht hat, für ihren Ex-Mann Pietro Lombardi? Ihre Follower sind sich einig: Sarah, die den «DSDS»-Gewinner von 2011 betrogen hat, zeigt Reue. «Hab’ grad Gänsehaut», schreibt Instagram-User Tobi. «Ich wünsche mir so sehr, dass du und Pietro wieder zusammenkommt! Ihr seid einfach ein Traumpaar», meint Shania.

🙆🏽 A post shared by Sarah lombardi (@sarellax3) on Oct 10, 2017 at 12:57pm PDT

Der Original-Song stammt von Dimi Rompos und heisst «Ich wünschte, du könntest das sehen».

Sarah Engels (lediger Name) und Pietro Lombardi lernten sich 2011 in der deutschen Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» kennen und lieben. Im März 2013 heirateten die beiden, rund zwei Jahre später, am 19. Juni 2015, kam ihr gemeinsames Kind Alessio zur Welt. Das Paar trennte sich im Oktober 2016, nachdem Sarah ihren damaligen Mann betrogen hatte. Mit ihrem neuen Freund Michal war vor einigen Wochen ebenfalls Schluss.

(red.)