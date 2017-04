Sarah Lombardi zeigt sich mit ihrem Neuen

«Tu das was du selbst willst, nicht was andere wollen!», schreibt Sarah Lombardi zum erste Selfie, welches sie von sich und ihrem neuen Freund Michal postet. Bereits vor einigen Wochen sagte Sarah in einem Interview, dass sie mit Michal zusammen sei. Es folgten einige heimliche Aufnahmen des Paars. Das erste Paar-Foto hat die Ex-DSDS-Kandidatin auf ihrer eigenen App, «Sarah Lombardi», hochgeladen.

Nachdem viel spekuliert wurde, steht Sarah nun definitiv zu ihrem neuen Partner, der vor einem halben Jahr wohl der Auslöser für die Trennung von ihrem damaligen Mann Pietro war. Sarah und Michal hatten zu dieser Zeit eine Affäre.

