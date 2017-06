Sarah schwimmt über den Bodensee

Die knapp 14 Kilometer quer über den Bodensee hat die junge Frau in fünf Stunden geschafft. Am Freitagmorgen startete sie um 5.30 Uhr von der deutschen Seite bei Langenargen und wurde am späten Vormittag mit frenetischem Applaus in Rorschach empfangen.

Sarah ging es nicht darum, einen Rekord aufzustellen: «Ich wollte einfach etwas schaffen, dass für mir eigentlich unmöglich schien», sagt die künftige Pflegefachfrau zu TVO. Kurz nach der Ankunft war Sarah überwältigt von ihrem Erfolg. «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ich geniesse es jetzt einfach.»

Rund ein halbes Jahr Vorbereitungszeit brauchte sie für diese ausserordentliche Leistung – sie schwamm vier Mal in der Woche.

Hier geht es zum TVO-Bericht:

(agm)