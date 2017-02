Sargans im (Gold)rausch

In Sargans feierten gestern Abend Fasnächtler an der grossen Fasnachtsparty © FM1Today/Kevin Suter

In Sargans ist der Name der Fasnachtsparty Programm: Die «Super Mega Fasnachtsparty» fanden auch dieses Jahr viele Fasnächtler «mega super» und festeten bis spät in die Nacht in der Markthalle.