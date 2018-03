Sargans wird “Zuccolinisiert”

Warum wird heute die Rechtschreibung so klein geschrieben und dafür die Kinder so gross? Warum hat man überhaupt Kinder? Warum verhalten sich Senioren so, wie sie sich verhalten? Warum sollten spontane Menschen etwas Gutes und Kerzen etwas Romantisches sein? Und warum will seine Frau alles in Plastikboxen verpacken?

Zucco hat viele wichtige Fragen und oft findet er keine Antworten, dafür immer eine Pointe.

Am Samstag, 7. April 2018 um 20.00 Uhr könnt ihr in der Markthalle, Sargans alle seine Fragen und die dazugehörigen Pointen geniessen. Tickets zu seinem Auftritt gibt es hier.