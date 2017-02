Sarkozy muss in Affäre um Wahlkampffinanzen vor Gericht

Wird sich vor Gericht verantworten müssen: Nicolas Sarkozy. Dem ehemaligen Präsidenten Frankreichs wird illegale Wahlkampffinanzierung vorgeworfen. (Archiv) © Keystone/AP EPA POOL/IAN LANGSDON

Der französische Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy wird sich in einer Affäre um Wahlkampffinanzen vor Gericht verantworten müssen. Ein Untersuchungsrichter ordnete einen Prozess gegen den konservativen Politiker an, wie am Dienstag aus Justizkreisen in Paris verlautete.