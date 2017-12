Sashimi und Entenbrust an Weihnachten

Statt stundenlang nach passenden Rezepten zu suchen, kannst du die letzten Tage vor Weihnachten mit Geschenkekaufen, Glühweintrinken und «Guetzle» verbringen. Patrick Eugster, Koch im Restaurant Erlebnis Waldegg in Teufen, zeigt in einer TVO-Wochenserie, wie du in einfachen Schritten Sashimi von der Schweizer Lachsforelle mit gerauchtem Lauch und Buttermilch und Appenzeller Entenbrust mit Kerbel-Stampfkartoffeln und Rotkohl zubereitest. Die Rezepte sind verlinkt. Viel Spass beim Nachkochen!

Das Menü ist nicht nach deinem Gusto? Während der kommenden Tage erhältst du bei TVO weitere kulinarische Ideen für Weihnachten. Blitz-Rezepte für die Festtage gibt’s ausserdem bei Stilpalast.

(red.)