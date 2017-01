Sauber-Fahrer Wehrlein verursacht Crash bei Show-Event

Nach der Zieldurchfahrt landet das Fahrzeug von Pascal Wehrlein in der Begrenzungsmauer © KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Der angehende Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein kommt am «Race of Champions» in Miami nach einem heftigen Crash mit dem Schrecken davon. Der Deutsche kollidierte beim Show-Event wegen eines Fahrfehlers nach der Zieldurchfahrt mit seinem brasilianischen Formel-1-Kollegen Felipe Massa.