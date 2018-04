Sauber in den Frühling

Die Sonne strahlt endlich wieder so richtig schön und du merkst es nicht mal? Dann sind deine Fensterscheiben eindeutig zu dreckig. Aber auch sonst ist ein Frühlingsputz keine schlechte Idee. Ist die Wohnung sauber, steigt auch die Stimmung.

Allerdings putzt fast niemand gerne. Deshalb haben wir hier ein paar Tipps gesammelt, wie du deine Wohnung ohne grossen Stress auf Vordermann bringst.

1. Zeit nehmen

Ein gründlicher Frühlingsputz braucht Zeit. Am besten nimmst du dir gleich ein Wochenende, mindestens aber einen Tag. Vielleicht hast du ja auch Freunde, Familie und Bekannte, die dir für ein Nachtessen ein bisschen helfen. Denk daran, genügend Snacks und Getränke bereit zu stellen.

2. Mache eine Checkliste

Ordnung ist das halbe Leben. Ausserdem macht es viel mehr Spass, wenn man immer mal wieder einen Punkt abhaken kann. Der Fortschritt wird so sichtbar. Damit du die Checkliste nicht selbst machen musst, haben wir dir diese Aufgabe schon abgenommen (Checkliste Frühlingsputz, PDF). Gern geschehen!



3. Stimmung!

Bring dich selbst in gute Stimmung. Es hilft, wenn du dir schon mal vorstellst, wie schön sauber die Wohnung nach dem Putz ist. Ebenfalls hilfreich ist die richtige Musik. Wir empfehlen hier natürlich FM1 oder die diversen Webchannels in unserer App.

4. Aufräumen

Unser zweiter Punkt der Checkliste. Beliebt ist die Drei-Kisten-Methode. In die erste Kiste kommen alle Sachen, die gleich entsorgt werden. In die zweite Kiste kommen Sachen, die man nicht wegwerfen will, aber eigentlich nie braucht. Vielleicht kann man einige Dinge davon verschenken? Oder an einem Flohmarkt oder online verkaufen? Der Rest wird sauber verpackt und kommt in den Keller. Diese Kiste kann beim nächsten Frühlingsputz erneut aussortiert werden. In die dritte Kiste kommen die «wichtigen» Sachen. Was dort drin ist, wird wieder in der Wohnung aufgestellt (natürlich geputzt) oder in einer eigenen Box aufbewahrt.



Kleider nimmt jede Sammelstelle gerne an. Wenn du ein Kleidungsstück länger als ein Jahr nicht getragen hast, wirst du es auch künftig nicht mehr tragen. Also weg damit.

5. Abstauben

Eigentlich logisch, trotzdem ein häufig beobachteter Fehler: Abgestaubt wird von oben nach unten, der Staub senkt sich. Beginne also mit den Türrahmen und den obersten Regalen des Gestells. Pflanzen können ganz schnell und einfach unter der Dusche abgespritzt werden. Damit sie nicht ertrinken und auch keine Erde aus dem Topf gespült wird, kannst du den Topf bis zum Stiel in einen Abfallsack einpacken.



6. Fenster putzen

Damit sind wir schon beim vierten Punkt unserer Checkliste. Die Vorhänge können noch leicht feucht gut ausgeschüttelt bereits wieder aufgehängt werden. So sparst du dir das mühsame bügeln. Denk daran, nicht zu viel Putzmittel zu nehmen. Sonst löst es sich nur schlecht auf. Normalerweise lassen sich Streifen mit dem Fensterwischer oder einem Mikrofasertuch vermeiden. Sollte das nicht funktionieren, kannst du noch immer auf den guten alten Zeitungstrick zurückgreifen: Zeitung zerknittern und damit die Fenster sauber polieren. Den Fensterrahmen nicht vergessen!

7. Böden

Die Teppiche vom hintersten Punkt her saugen. Parkettböden oder glatte Oberflächen feucht aufnehmen. Auch hier gilt wieder: Weniger Putzmittel ist mehr.

8. Küche

Über die Monate und Jahre sammelt sich auch immer mehr Geschirr an. Hier lohnt es sich, gründlich aufzuräumen und zu entsorgen. Vielleicht hast du nach einem guten Vorsatz auch mal einen Entsafter gekauft und nach nur einer Woche nicht mehr gebraucht? Weg damit ins Brockenhaus oder an den Flohmarkt! Schau doch auch mal in den Vorratsschrank. Sind alle Produkte noch frisch?

Gegen hartnäckige Kalkflecken auf den Plättli oder im Lavabo muss man nicht unbedingt die Chemiekeule auspacken. Mit einer Zitrone gut abwischen oder sonst in Essig einlegen. Funktioniert mindestens so gut. Ein Universalmittel ist auch Backpulver. Mit ein bisschen Wasser zu einer Creme gemischt, bringt man damit jeden Fettfleck weg – zum Beispiel in den Fugen zwischen den Plättli. Bei einem verstopften Abfluss kannst du Backpulver und Essig reinschütten und abwarten. Nach ein paar Minuten mit heissem Wasser nachspülen und schon ist der Abfluss wieder frei.

9. Badezimmer

Die Tipps aus der Küche funktionieren natürlich auch im Badezimmer. Kosmetika, Tübli und sonstige Produkte auf das Ablaufdatum kontrollieren. Abgelaufene Medikamente nimmt jede Apotheke entgegen und sollten nicht in den Abfall geworfen werden.



Bei dieser Gelegenheit könntest du auch gleich mal schauen, ob du nicht einen frischen Duschvorhang brauchst. Ist gar nicht mal so teuer und lässt das Bad gleich in neuem Glanz erscheinen. À propos Glanz: Auch hier ist Backpulver dein Freund. Ins WC geschüttet, löst es auch den hartnäckigen Schmutz im Wasser.

10. Dekorieren

Eine frisch geputzte Wohnung sieht gleich noch schöner aus, wenn sie ein bisschen sommerlich dekoriert ist. Stelle doch ein paar frische Blumen auf. Ganz schnell und einfach.



Hast du auch noch gute Frühlingsputz-Tipps? Dann immer her damit in den Kommentaren!