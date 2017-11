Saudi-Arabien fängt Rakete ab

Die Huthi-Rebellen im Bürgerkriegsland Jemen haben eigenen Angaben zufolge die Rakete auf den internationalen Flughafen von Riad abgefeuert. Dies sei eine Antwort auf die Bombardements und die Blockade des Jemen durch eine saudi-arabisch geführte Militärkoalition, sagte Ali al-Kahum vom politischen Büro der schiitischen Rebellen am Samstag der Nachrichtenagentur dpa.

Die Huthis, die weite Teile des Jemen vor allem im Norden des Landes kontrollieren, hätten dabei eine Rakete vom Typ «Volcano H-2» eingesetzt. «Wir haben das Recht, zurückzuschlagen und Raketen abzufeuern auf jene, die unsere Söhne und unsere Bevölkerung mit ihren Flugzeugen töten», sagte Al-Kahum.

Er spielte dabei auf einen Luftangriff am Mittwoch auf einen Markt in der Provinz Saada an, bei dem 29 Menschen getötet worden waren. Zuvor hatte der arabische Nachrichtensender Al-Arabija berichtet, dass die saudi-arabische Luftwaffe eine Rakete nordöstlich der Hauptstadt Riad abgefangen hätte.

In Sozialen Netzwerken hatten Nutzer zuvor von Explosionen am internationalen Flughafen der Stadt berichtet, der ebenfalls im Nordosten Riads liegt.

Im Jemen kämpfen schiitische Huthi-Rebellen seit Anfang 2015 gegen Truppen von Präsident Abed-Rabbo Mansur Hadi. Seit März 2015 fliegt eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Luftangriffe auf die Rebellen. Nach UNO-Angaben wurden in dem Konflikt bislang mehr als 8600 Menschen getötet.

(SDA)