Saudische Frauenrechtlerin Hathlul erneut festgenommen

Hat wieder Ärger mit den saudischen Behörden: Aktivistin Ludschain Hathlul wurde in Damman festgenommen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Loujain al-Hathloul

Die saudische Frauenrechtlerin Ludschain Hathlul ist nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten erneut festgenommen worden. Die Festnahme sei am Sonntag auf dem Flughafen in Damman erfolgt, erklärte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Montag.