Saudische Sicherheitskräfte schiessen Drohne über Riad ab

Putschversuch oder harmloses Flugobjekt: Der Abschuss einer Drohne in Riad hat für viel Spekulationen gesorgt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/HASSAN AMMAR

In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad haben Sicherheitskräfte am Samstag eine Spielzeugdrohne über einem Stadtviertel abgeschossen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur SPA.Die Polizei in Riad sprach in einer Stellungnahme von einer «nicht genehmigten» Drohne, die abgeschossen worden sei.