SBB investieren 100 Millionen in Bellinzona

Der Güterbahnhof San Paolo ist ein wichtiger Betriebspunkt für SBB Cargo, deren Werkstätten - hier im Bild - sich in der Nähe befinden. (Archivbild) © Keystone/KARL MATHIS

Die SBB investieren 100 Millionen Franken in den Güterbahnhof in Bellinzona. Damit soll der Fahrplan auch in Zukunft eingehalten werden können. Vor knapp einem Monat haben die Arbeiten begonnen.