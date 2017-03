Die SBB sind pünktlicher geworden

Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit seien trotz hoher Bautätigkeit gestiegen, schreibt die SBB. Im Bild der Hauptsitz des Unternehmens in Bern Wankdorf. (Archiv) © Keystone/THOMAS HODEL

Die SBB blicken zufrieden auf das Geschäftsjahr 2016 zurück. Das Konzernergebnis stieg an, der Güterverkehr ist wieder in der Gewinnzone. Weiter in die roten Zahlen abgerutscht ist der Geschäftsbereich Infrastruktur. Die Passagierzahlen erreichten einen Rekord.