SBB-Störung hat Auswirkung auf nationalen Bahnverkehr

Vor allem Pendlern könnte am Mittwoch ein langer Heimweg bevorstehen. Die Fahrleitungsstörung in Schlieren ist folgenschwer. Das Limmattal ist ein wichtiger Korridor in der Ost-West-Verbindung mit dem Zug.

Vom Totalausfall betroffen sind alle Fernverbindungen, die von Zürich über Lenzburg und Olten führen. Ebenso betroffen ist ein Grossteil der S-Bahnen, die Zürich mit dem Aargau verbinden.

Reisenden zwischen Zürich und Bern empfiehlt die SBB, die Schnellzuglinie über Luzern zu wählen. Die Verbindung zwischen Zürich und Basel führt mit der S6 über Regensdorf-Watt und Brugg. Auf diese Weise erreicht man auch Baden. Ein Ersatzkonzept werde gerade ausgearbeitet, heisst es bei der SBB weiter.

(SDA)