SBB und ASTAG unterzeichnen Positionspapier

SBB und ASTAG haben in Basel ein Positionspapier unterzeichnet, dass eine gleichwertige Förderung von Schiene und Strasse verlangt. (Symbolbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Die SBB und der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG kämpfen zusammen für bessere Rahmenbedingungen für den Güterverkehr in der Schweiz. Am Freitag haben sie in Basel ein gemeinsames Positionspapier unterzeichnet.