Extrazüge am Osterwochenende

Für Reisen ins Wallis und ins Tessin hat die SBB am Osterwochenende zahlreiche Extrazüge eingerichtet, um dem erhöhten Verkehrsaufkommen Herr zu werden. © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Im Bahnverkehr in Richtung Süden stockt die SBB am Osterwochenende ihr Angebot auf. Mit den 28 geplanten Extrazügen werden 46’000 zusätzliche Sitzplätze angeboten. Das Gros der Zusatzzüge wird dabei auf das Tessin entfallen, wie die SBB am Dienstag mitteilte.