SBB will den Autoverlad am Simplon anderem Betreiber abgeben

Der Simplon-Autoverlad verbindet Brig im Wallis mit Iselle di Trasquera in Italien und führt durch den Simplon Eisenbahntunnel. (Archiv) © Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die SBB will den Autoverlad am Simplon künftig nicht mehr weiterbetreiben. Damit wird ab Dezember – nach Ablauf der Konzession – der Weg frei für andere Betreiber. Mögliche Nachfolger sind die BLS und die RegionAlps AG, für die auch eine Partnerschaft in Frage kommt.