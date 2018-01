Sbisa an der Hand operiert

Luca Sbisa (rechts) muss sich einer Handoperation unterziehen © KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH

Luca Sbisa von den Vegas Golden Knights muss sich einer Handoperation unterziehen. Eigentlich wäre Luca Sbisa mit seiner Familie und fünf anderen Paaren derzeit in Mexiko, stattdessen wird er am Mittwoch an der linken Hand operiert.