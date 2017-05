Der neue Vertrag enthält keine Ausstiegsklausel für die NHL. Im ursprünglich bis 2018 datierten Kontrakt hatte der 28-jährige Stürmer die Möglichkeit, den SCB bis zum 15. Juli 2017 in Richtung Nordamerika zu verlassen.

Arcobello wurde in seiner ersten NLA-Saison auf Anhieb Schweizer Meister. Sowohl in der Qualifikation wie auch in den Playoffs war der Center ligaweit der beste Skorer. In total 66 NLA-Spielen erzielte er 75 Skorerpunkte (33 Tore/42 Assists).

(SDA)