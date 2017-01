SCB gibt Leaderthron trotz Sieg ab

Luganos Maxim Lapierre erzwingt 24 Sekunden vor Schluss eine Verlängerung gegen Bern © KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

Bern setzt sich in Lugano in der Reprise des letztjährigen Playoff-Finals 2:1 nach Penaltyschiessen durch.Der neue Tessiner Hoffnungsträger Greg Ireland verlor in elf Tagen nun bereits zwei von drei Spielen, die Lage am Trennstrich bleibt ein Thema.