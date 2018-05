Pyörälä wurde vor seinem Engagement beim SC Bern 2016/2017 in der finnischen Liga zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt. Der Internationale war an den Olympischen Spielen in Pyeongchang Mitglied der finnischen Nationalmannschaft und gewann mit Finnland vier WM-Medaillen (Gold 2011, Silber 2007 und 2016, Bronze 2008).

(SDA)