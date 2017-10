SCB von Biel nicht gefordert

Ein Bild, das die Zuschauer in Bern vier Mal zu sehen bekamen: jubelnde SCB-Spieler in der Partie gegen Biel © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der Titelverteidiger SC Bern bezwingt den Kantonsrivalen Biel 4:1 und feiert den 12. Sieg in den letzten 13 Meisterschaftsspielen.Der SCB gewinnt derzeit auch Partien, in denen er nicht vollends überzeugt, was typisch für ein Spitzenteam ist. Nachdem der Favorit in der 17.