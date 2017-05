Schachteln voll Kinderkleider gestohlen

In der Zeit zwischen dem vergangenen Samstagabend und Dienstag brach eine unbekannte Täterschaft in eine Kleiderboutique an der Neugasse in St.Gallen ein. Die Täter klauten eine grosse Menge an Kinder-Markenkleider. Zum Teil waren die Kleider in Schachteln verpackt.

Ausserdem brachen die Unbekannten die Kasse auf und entwendeten den Tresor. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass die Kleider und das Geld mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Die Täter müssen auf jeden Fall mehrmals das Geschäft betreten und wieder verlassen haben, heisst es in einer Mitteilung. Anschliessend flüchteten die Täter in Richtung Blumenmarkt. Wie gross der Deliktsbetrag ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet, Personen die Hinweise zum Diebstahl machen können, sich bei der Polizei zu melden.

(abl)