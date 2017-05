Schäppi gegen Kanada fraglich

Reto Schäppi musste am Freitag auf ein Training verzichten. Der Stürmer leidet an einer Oberkörper-Verletzung © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der Einsatz von Reto Schäppi am Samstag an der WM in Paris gegen Kanada ist unsicher. Der Stürmer verzichtet am Freitag wegen einer Oberkörperverletzung auf ein Eistraining.