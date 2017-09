Schaffhausen dank späten Toren weiterhin Leader

Tunahan Cicek war der Matchwinner in Wil (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der FC Schaffhausen verteidigt die Tabellenführung in der 9. Runde der Challenge League dank zwei späten Toren beim 3:2-Sieg in Wil.Der Türke Tunahan Cicek schoss die Schaffhauser mit seinen Treffern in der 84. und 85. Minute zum Erfolg beim Schlusslicht.