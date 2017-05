Schaffhausens Lauf hält an – 4:0 gegen Aarau

Doppeltorschütze gegen Aarau: Shkelqim Demhasaj vom FC Schaffhausen © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Der FC Schaffhausen bleibt in der Challenge League das beste Team in der Rückrunde. In der 31. Runde kommt das Team von Murat Yakin beim 4:0 gegen Aarau zum 9. Sieg im 13. Spiel seit der Winterpause.