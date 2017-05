Scheint im «Schuss» zu sein: Timea Bacsinszky an den French Open 2017 © EPA/TATYANA ZENKOVICH

An den French Open in Paris trifft Timea Bacsinszky in der 2. Runde auf die Amerikanerin Madison Brengle. Das bisher einzige Duell gegen die Nummer 82 der Welt konnte Bacsinszky 2013 in Wimbledon gewinnen. Ein gutes Omen! Verfolge hier das Spiel im Livestream.