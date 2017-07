Timea Bacsinszky im Einsatz während Wimbledon 2017. © EPA/GERRY PENNY

Timea Bacsinszky geht als klare Favoritin in ihre Zweitrunden-Partie in Wimbledon. Die Weltnummer 20 aus der Schweiz trifft auf die um 85 Positionen schlechter klassierte Slowakin Kristina Kucova. Verfolge das Spiel im Live-Stream oder in unserem Live-Ticker.