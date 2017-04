Schalke bei Ajax Amsterdam klar geschlagen

Jubel bei Ajax Amsterdam nach dem Heimsieg gegen Schalke © KEYSTONE/EPA ANP/OLAF KRAAK

Schalke steht in der Europa League vor dem Ausscheiden. Der Bundesligist verliert das Hinspiel der Viertelfinals gegen Ajax Amsterdam in den Niederlanden 0:2.Der Sieg von Ajax hätte am Ende noch höher ausfallen können.