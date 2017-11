Schalke besiegt den HSV souverän

) entschieden die Partie in Gelsenkirchen. Beim Gastgeber wurde der Schweizer Internationale Breel Embolo in der Pause eingewechselt. Der ehemalige Basler kassierte in der 55. Minute wegen eines Foulspiels verwarnt.

Dank dem siebten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage und nur drei Gegentoren kletterte Schalke in der Tabelle damit erstmals seit fünf Jahren auf Platz 2 und ist damit der erste Verfolger des souveränen Leaders Bayern München. Der HSV liegt weiterhin auf Platz 15, aus den letzten zehn Partien holte das Team von Markus Gisdol nur vier Punkte.

Schalke 04 – Hamburger SV 2:0 (1:0). – 62’271 Zuschauer. – Tore: 17. Di Santo (Foulpenalty) 1:0. 77. Burgstaller 2:0. – Bemerkungen: Schalke mit Embolo (ab 46./verwarnt), HSV ohne Janjicic (Ersatz).

12. Runde: Werder Bremen – Hannover (81.00 Uhr). – Rangliste: 1. Bayern München 12/29 (30:8). 2. Schalke 04 12/23 (16:10). 3. RB Leipzig 12/23 (20:15). 4. Borussia Mönchengladbach 12/21 (21:21). 5. Borussia Dortmund 12/20 (29:16). 6. Hoffenheim 12/20 (21:15). 7. Eintracht Frankfurt 12/19 (14:12). 8. Hannover 96 11/18 (15:11). 9. Bayer Leverkusen 12/17 (25:18). 10. Augsburg 12/16 (16:14). 11. VfB Stuttgart 12/16 (12:15). 12. Mainz 05 12/15 (13:17). 13. Wolfsburg 12/14 (16:17). 14. Hertha Berlin 12/14 (16:19). 15. Hamburger SV 12/10 (10:20). 16. SC Freiburg 12/8 (7:24). 17. Werder Bremen 11/5 (4:14). 18. 1. FC Köln 12/2 (4:23).

(SDA)