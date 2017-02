Schalke gegen Gladbach im Europa-League-Achtelfinal

Am Freitagmittag wurden in Nyon die Achtelfinal-Partien der Europa League ausgelost © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

In den Achtelfinals der Europa League kommt es zum Duell der beiden Bundesligisten Schalke und Borussia Mönchengladbach. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergebenDas Hinspiel wird am 9. März in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach.