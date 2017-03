Schalke mit Auswärtssieg in Mainz

Schalkes Freude über das Siegestor von Sead Kolasinac (mit Maske) © KEYSTONE/EPA/ARMANDO BABANI

Schalke gewinnt in Mainz 1:0 und rückt den Europacup-Plätzen näher. Platz 7 ist nur noch drei Punkte entfernt. Nach dem knappen Auswärtssieg in Mainz ist Schalke als Neunter erst zum dritten Mal in dieser Saison in der vorderen Tabellenhälfte klassiert.