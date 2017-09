Schalke verpasst Sieg bei Embolos Startelf-Comeback

Nach 349 Tagen steht Breel Embolo gegen Leverkusen endlich wieder in der Startelf von Schalke © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

349 Tage nach seiner schweren Verletzung meldet sich Breel Embolo am Freitagabend in der Schalker Startelf zurück. Zuhause gegen Bayer Leverkusen resultiert in der siebten Bundesliga-Runde ein 1:1.Den Gegentreffer kassierten die Schalker, als Embolo den Platz schon verlassen hatte.