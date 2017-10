Maria Scharapowa hat in Peking doppelten Grund zur Freude. © Keystone/AP/Bernd Weissbrod

Doppelte Freude bei Maria Scharapowa beim WTA-Turnier in Peking. Die 30-Jährige ringt in der 2. Runde ihre Landsfrau Jekaterina Makarowa mit 6:4, 4:6, 6:1 nieder und kehrt damit in die Top 100 zurück.