Maria Scharapowa zog gegen die Aargauerin Stefanie Vögele souverän in die Halbfinals ein © KEYSTONE/EPA/WU HONG

Stefanie Vögele scheidet beim WTA-Turnier im chinesischen Tianjin in den Viertelfinals aus. Die Aargauerin verliert gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa in zwei Sätzen.Vögele (WTA 196) unterlag der russischen Favoritin Scharapowa in 65 Minuten mit 3:6, 1:6.