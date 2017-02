Scharen von Fasnachtsfans in St.Gallen

Der am Vorabend gekürte «Ehrenfödlebürger» Tranquillo Barnetta konnte leider nicht am Volksfest teilnehmen; er war anderweitig beschäftigt und hatte mit dem FCSG das Heimspiel gegen den FC Lugano zu bestreiten, welches sein Team mit einem 0:1 verlor.

So viele Besucher wie noch nie

Der abwesende Fussballstar konnte die Laune der Fasnächtler jedoch nicht verderben. In Scharen kamen sie, um gemeinsam den schrillen Klängen der Guggen zu lauschen und die originellen Perücken, Masken und Kostüme der Grossen und Kleinen zu betrachten. 40’000 Fasnächtler, so viele wie noch nie, säumten die Ränder der Strassen und Gassen. Rund 1000 Erwachsene und 300 Kinder liefen beim Umzug mit – in 47 Gruppen, darunter 23 Guggen.

St.Galler Fasnacht als Erinnerung

Ihr konntet nicht am Umzug teilnehmen oder möchtet ihn noch einmal Revue passieren lassen? Dann klickt euch durch unsere Bildergalerie und seht euch das Video an. Das Ostschweizer Fernsehen TVO zeigt den St.Galler Fasnachtsumzug ausserdem heute Sonntag ab 20 Uhr, am Montag und am Dienstag ab 14 Uhr sowie unter diesem Link in voller Länge.

(lag)